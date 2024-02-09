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Есть и не толстеть: 6 продуктов для идеального ужина

Есть и не толстеть: 6 продуктов для идеального ужина

Споры о пользе и вреде позднего ужина не утихают. С детства многие слышали, что есть перед сном – плохая привычка. Однако, как выяснили корреспонденты «78.ru», данное утверждение не всегда верно.

Специалисты в области питания утверждают, что ложиться спать на голодный желудок не рекомендуется. Ужин необходим, но важно подбирать правильные продукты и время для его приема. Оптимальным считается ужин за 2-3 часа до сна. В крайнем случае, можно позволить себе легкий перекус за 1-1,5 часа до отхода ко сну. При этом важно не превышать 20% от суточной калорийности.

Какие же продукты стоит включать в вечерний рацион? Врачи рекомендуют обратить внимание на белую рыбу, нежирную говядину, морепродукты, яйца, твердый сыр и запеченные овощи. При этом следует избегать быстрых углеводов в любой их форме.

Таким образом, при разумном подходе и правильном выборе продуктов, поздний ужин не только не навредит, но и может быть полезен. Не забывайте о золотом правиле баланса и заботьтесь о своем здоровье, даже перед сном.

Изображение от prostooleh на Freepik

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: диета советы
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