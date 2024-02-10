Удивите своих близких: приготовьте сосиски в чипсах на завтрак

Повар поделился оригинальной идеей, как приготовить необычайно вкусные сосиски в чипсах, которые станут отличным вариантом на завтрак.

Для реализации этого кулинарного шедевра потребуются следующие ингредиенты: сосиски в количестве, соответствующем числу порций, плавленый сыр в индивидуальной упаковке по числу порций, 2-3 лаваша, одна большая упаковка чипсов, 2 куриных яйца, соль по вкусу и растительное масло для жарки.

Приступая к процессу приготовления, следует нарезать лаваш на мелкие квадратики, в которые впоследствии будут заворачиваться сосиски. Каждую сосиску необходимо сначала завернуть в пластинку плавленого сыра, а затем аккуратно завернуть получившуюся конструкцию в кусочек лаваша, чтобы сформировалась трубочка. Такая нестандартная форма придаст блюду особый шик.

Далее в глубокой посуде следует взбить яйца с солью до однородной массы. В другой миске измельчить чипсы. После этого каждую «сосисочную трубочку» сначала обмакнуть в яйца, а затем обвалять в чипсах.

Завершающий этап — обжаривание заготовок со всех сторон на разогретой сковороде с растительным маслом. Готовое блюдо подается к столу горячим в сочетании с любимыми соусами.

Такой необычный рецепт сосисок в чипсах станет отличным вариантом как для повседневного завтрака, так и для торжественного застолья. Гарантированный восторг гостей обеспечен!

Автор: Семен Подгорный