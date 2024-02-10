Промедление может стоить жизни: врач раскрыла опасность носовых кровотечений

Носовые кровотечения - распространенная и неприятная проблема со здоровьем. Специалисты в области ЛОР (оториноларингология) поясняют, что возникновению таких кровотечений способствует множество факторов. Сухость воздуха, его холод, перегрев организма, различные травмы носа, опухоли в придаточных пазухах - все это может повредить сосуды в носовых ходах.

Однако причины могут быть и менее очевидными: неправильное использование назальных спреев, высокое артериальное давление, нарушения свертываемости крови, болезни печени, недостаток витаминов - также относятся к факторам риска носовых кровотечений.

При возникновении такой неприятной ситуации врачи рекомендуют воздержаться от паники и предпринять превентивные меры. Необходимо наклонить голову вперед, плотно зажать ноздри на несколько минут, приложить холод к области носа – эти простые приемы помогут остановить кровотечение.

Будьте внимательны к собственному здоровью и помните, что недостаточно лишь лечить симптомы – важно находить и устранять первопричины проблем. Ведь здоровье – наш самый ценный ресурс, который необходимо беречь.

Автор: Семен Подгорный