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Срочно откажитесь от крабовых палочек: врач назвала 2 причины

Срочно откажитесь от крабовых палочек: врач назвала 2 причины

Среди кулинарных блюд, покоривших сердца россиян и ставших must have на праздничном столе, особое место занимают салаты с крабовыми палочками. За привлекательным вкусом этого деликатеса скрываются некоторые тонкости, о которых стоит знать.

Издание «Москва 24» обратило внимание на то, что в составе крабовых палочек, несмотря на их название, зачастую содержится лишь небольшое количество настоящего мяса краба. Основу продукта составляет рыбный фарш с добавлением крахмала, соли, усилителей вкуса и красителей. Медики предупреждают, что такая комбинация компонентов способна спровоцировать аллергические реакции у определенной категории людей.

Эксперт-диетолог Маргарита Королёва отмечает, что особенно осторожным в употреблении крабовых палочек следует быть людям, страдающим гипертонией. «Высокое содержание соли в этих изделиях может нанести вред тем, кто имеет проблемы с артериальным давлением. Регулярное потребление подобной пищи способно спровоцировать повышение давления», — цитирует слова диетолога издание.

Итак, прежде чем насладиться вкусом крабовых палочек, важно помнить об особенностях их состава и потенциальном влиянии на здоровье. Рекомендуется следить за объемом употребляемой пищи и прислушиваться к самочувствию организма. В конце концов, забота о собственном благополучии — это лучшее вложение в будущее.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы здоровье
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