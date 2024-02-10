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Сладкий гигант: томат, который удивит даже опытных дачников

Сладкий гигант: томат, который удивит даже опытных дачников

В мире садоводства появился новый фаворит - сорт томатов, который продолжает восхищать дачников своей неприхотливостью и гигантскими размерами плодов. «Бельгийский гигант розовый» - уже само название многообещающее. Средний вес этих помидоров достигает полкилограмма, а некоторые экземпляры радуют глаз своей массой в целый килограмм!

Данный сорт выделяется не только впечатляющими размерами, но и отменным вкусом. Сладкая сочная мякоть, нежная розовая кожица – идеальный ингредиент для салатов, консервирования и бутербродов. Неудивительно, что проницательные садоводы скупают семена «Бельгийского гиганта» мешками, а урожай собирают вёдрами.

История этого сорта берет начало в далеких 30-х годах прошлого века, когда он был выведен в США. С той поры «Бельгийский гигант» завоевал симпатии многих огородников своей устойчивостью к холодам и грибковым болезням. Даже на севере его можно выращивать в теплицах, обеспечивая профилактическую защиту от вредителей.

Но самое интересное – выращивание этих помидоров не требует особых хлопот. Они скромны в своих потребностях, лишь нуждаясь в свете, тепле и заботе. Семена следует высевать в марте, а рассаду высаживать в грунт с наступлением тепла. Важно помнить о правильном расстоянии между растениями, пасынковании и подвязывании на этапе плодоношения.

Итак, если вы мечтаете о свежих, сочных помидорах, размером чуть ли не с арбуз, «Бельгийский гигант розовый» – ваш выбор! Попробуйте вырастить этот чудесный сорт и порадуйте себя и близких впечатляющим урожаем.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы огород
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