Занавески станут как новые: секретный метод отбеливания от профессионалов

С появлением пятен и потемнением тюли со временем сталкивается каждый. Однако отказываться от любимых штор и покупать новый комплект не обязательно. Блогер канала «Шебби-шик» поделился профессиональным советом по восстановлению первоначального цвета тюли с помощью трех простых компонентов.

Для начала необходимо приготовить очищающий раствор из кальцинированной соды и жидкого мыла в равных пропорциях. Рекомендуется взять по 100 грамм каждого ингредиента и растворить в тазу с водой. Замочите тюль в полученном составе минимум на полдня, периодически переворачивая ткань. Уже через короткое время вы заметите, как грязь начинает отходить, а вода приобретает темный цвет.

На втором этапе тщательно промойте тюль под струей воды, чтобы удалить все следы пены. Затем постирайте шторы в стиральной машине при 60 градусах с добавлением порошка или геля для стирки и небольшого количества отбеливателя.

После такой глубокой очистки ваши шторы вернут себе первозданный вид и будут выглядеть как новые. Этот совет избавит от необходимости тратить деньги на приобретение штор и позволит продлить срок службы старого текстиля.

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Автор: Семен Подгорный