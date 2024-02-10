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Чудо-цветок: этот многолетник станет звездой вашего сада

Чудо-цветок: этот многолетник станет звездой вашего сада

Если вы занимаетесь садоводством, то, вероятно, знакомы с астильбой – пленительным цветком, обладающим неповторимым очарованием. Ее изящная листва, воздушные соцветия и яркие лепестки не оставят равнодушным ни одного ценителя прекрасного. Астильба станет подлинным украшением вашего сада, радуя глаз изо дня в день на протяжении всего периода цветения.

В зависимости от конкретной разновидности высота астильбы колеблется в диапазоне от 15 сантиметров до двух метров, а длина соцветий варьируется от 10 до 60 сантиметров. Распространенные цветовые гаммы включают алый, белоснежный, сиреневый и розоватый оттенки. Наиболее пышное цветение этого многолетника приходится на теплое время года.

Данный многолетник будет эффектно цвести даже в условиях неяркого освещения, что делает его любимцем многочисленных садоводов. Астильба не предъявляет высоких требований к уходу, однако плохо переносит затяжные засухи. Высаживать растение в открытый грунт можно уже в начале весны, чтобы наслаждаться его красотой весь сезон.

Не герань, а огромный цветущий шар: добавьте в грунт две горсти копеечного средства Не герань, а огромный цветущий шар: добавьте в грунт две горсти копеечного средства
Автор: Семен Подгорный
Теги: цветы
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