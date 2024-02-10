Забудьте про аптеку: три продукта, которые творят чудеса с сердцем и сосудами

Врачи отмечают, что сердечно-сосудистые заболевания становятся все более распространенными в мире. Тем не менее, существуют способы минимизировать риски и улучшить состояние сердца и сосудов, в частности, посредством правильного питания. Специалисты рекомендуют включить в рацион продукты, положительно влияющие на здоровье сердца.

К таким продуктам относятся авокадо, батат и вишня. Употребление этих продуктов в повседневном питании поможет укрепить сердечно-сосудистую систему.

Авокадо ценится за высокое содержание жирных кислот, благотворно действующих на сердце. Согласно исследованиям, люди, регулярно употребляющие авокадо, вдвое реже страдают ишемической болезнью сердца и инфарктом.

Батат, или сладкий картофель, также заслужил популярность как полезный для сердца овощ. Помимо вкусовых качеств и питательной ценности, он оказывает благоприятный эффект на сердечно-сосудистую систему. Батат легко включить в разнообразные блюда, делая рацион ещё более полезным.

Не менее важна для здоровья сердца вишня, широко известная своими антиоксидантными свойствами. Её можно употреблять в свежем, сушеном, замороженном виде или в виде сока, укрепляя сердечно-сосудистую систему.

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Автор: Семен Подгорный