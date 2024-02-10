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Секрет дачников: эти семена помидоров дадут вам ведра вкусных томатов без особых усилий

Секрет дачников: эти семена помидоров дадут вам ведра вкусных томатов без особых усилий

Селекционеры из Беларуси в 2012 году подарили огородникам поистине уникальный подарок — новый сорт томатов «Изумруд». Этот сорт моментально завоевал сердца многих садоводов благодаря своим потрясающим качествам и характеристикам.

«Изумруд» — это ранний детерминантный гибрид томатов, ставший настоящим прорывом в томатоводстве. Согласно рекомендациям, семена этого чудо-сорта нужно высаживать для рассады уже в феврале, чтобы в оптимальные сроки собрать богатый урожай этих помидоров. Однако это лишь начало удивительной истории «Изумруда».

Одним из ключевых достоинств этого сорта является его высокая устойчивость к различным болезням, поражающим пасленовые культуры. К примеру, страшный фитофтороз обходит стороной растения «Изумруда». Плоды этого томата отличаются средним размером — в среднем 80-90 граммов. Мякоть очень сочная, сладкая, кожица мягкая и нежная — все это делает эти помидоры превосходным выбором для кулинарии.

В общем, семена этого урожайного сорта томатов пользуются колоссальным спросом среди садоводов, ведь урожай «Изумруда» можно будет собирать просто ведрами!

Изображение от stockking на Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы огород
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