Удивительно простой способ сохранить яйца свежими надолго: секрет от опытного врача

Врачи в очередной раз удивили общественность результатами исследования, касающегося правил хранения продуктов. Согласно их выводам, для сохранения витамина D в яйцах их лучше не помещать в холодильник. Это любопытное открытие стало возможным благодаря серьезной научной работе, проведенной специалистами.

В ходе эксперимента ученые использовали метод сублимационной сушки яиц, хранящихся в разных условиях. Затем анализ порошка из яиц показал удивительные результаты: образцы, находившиеся вне холодильника, содержат больше витамина D3. Таким образом, холодильник, как выяснилось, негативно влияет на содержание этого важного питательного вещества.

Кроме того, было установлено, что способы кулинарной обработки яиц тоже сказываются на концентрации витамина D. В частности, в омлете его не только сохраняется больше, но и увеличивается количество по сравнению с сырыми яйцами. А вот после варки часть этого витамина теряется.

Витамин D играет ключевую роль для поддержания здоровья костей, зубов и мышц. Так что открытие британских ученых чрезвычайно важно для всех, кто заботится о правильном питании и здоровом образе жизни.

Автор: Семен Подгорный