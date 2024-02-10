Сбросьте давление без лекарств: 2 простых упражнения от гипертонии

Высокое артериальное давление, по словам исследователей, является серьезным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Однако ученые из университета Кентербери Крайст Черч предлагают простое решение этой проблемы — два несложных упражнения, способных эффективно снизить артериальное давление.

Согласно исследованию, опубликованному в авторитетном медицинском журнале, регулярные изометрические нагрузки, во время которых мышцы остаются в неподвижном положении, оказывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему. Достаточно всего лишь «застыть» на несколько минут в определенной позе, чтобы добиться заметных результатов.

Особенно эффективны в этом плане упражнения «планка» и «стульчик». Уже восьмиминутный комплекс таких упражнений в неделю способен улучшить функционирование сердечно-сосудистой системы и снизить кровяное давление.

Автор: Семен Подгорный