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Секрет роскошного цветения фиалок: простой и доступный каждому

Секрет роскошного цветения фиалок: простой и доступный каждому

Фиалка была и остаётся одним из самых популярных комнатных растений, которое способно вдохнуть новую жизнь в любой интерьер. Однако даже опытным цветоводам не всегда удаётся добиться обильного цветения этого прекрасного цветка. Не отчаивайтесь, если ваша фиалка не радует вас яркими соцветиями - у автора популярного блога «Цветущий оазис» есть простой и недорогой секрет, который поможет вашему растению зацвести пышным цветом.

Дрожжевой настой, приготовленный в домашних условиях - вот что станет залогом успеха. Вам потребуются всего лишь тёплая вода, сухие дрожжи и небольшое количество сахара. Не забудьте, что температура воды не должна быть слишком высокой, чтобы сохранить жизнеспособность дрожжей. Подкормите фиалку этим чудодейственным настоем два раза в месяц, внося раствор непосредственно под корень, и вскоре вы заметите зачатки первых цветоносов на своём растении.

Дрожжевой настой благотворно влияет на качество почвы благодаря содержанию в нём азота, фосфора и других необходимых для активного роста и цветения фиалки элементов. Этот простой и недорогой метод позволит вашему растению активно развиваться даже в зимний период и радовать вас обильным цветением независимо от времени года.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы цветы
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