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Такого салата вы еще не пробовали: легкий, полезный и невероятно вкусный

Такого салата вы еще не пробовали: легкий, полезный и невероятно вкусный

Ищете способ разнообразить меню и порадовать себя чем-то новым и полезным? Тогда обратите внимание на этот рецепт салата из свеклы! Легкий, вкусный и богатый витаминами, он станет настоящим открытием для ценителей кулинарных изысков.

Секрет этого салата кроется в гармоничном сочетании простых ингредиентов: свеклы, чернослива, авокадо и орехов. Три вареные свеклы нарезаются соломкой, а чернослив и авокадо – кубиками. Добавьте к ним горсть измельченных орехов (грецких, миндаля, кешью – выбор за вами!), щепотку соли и сбрызните лимонным соком для пикантной кислинки.

Для эстетики и дополнительной пользы украсьте салат зеленью или тыквенными семечками.

Этот рецепт, опубликованный в телеграм-канале "ДомСад", уже успел завоевать популярность среди сторонников здорового питания. Приготовьте его и убедитесь сами: простота приготовления сочетается с неповторимым вкусом, даря вам незабываемые гастрономические впечатления.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: рецепты
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