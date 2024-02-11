Такого салата вы еще не пробовали: легкий, полезный и невероятно вкусный
Ищете способ разнообразить меню и порадовать себя чем-то новым и полезным? Тогда обратите внимание на этот рецепт салата из свеклы! Легкий, вкусный и богатый витаминами, он станет настоящим открытием для ценителей кулинарных изысков.
Секрет этого салата кроется в гармоничном сочетании простых ингредиентов: свеклы, чернослива, авокадо и орехов. Три вареные свеклы нарезаются соломкой, а чернослив и авокадо – кубиками. Добавьте к ним горсть измельченных орехов (грецких, миндаля, кешью – выбор за вами!), щепотку соли и сбрызните лимонным соком для пикантной кислинки.
Для эстетики и дополнительной пользы украсьте салат зеленью или тыквенными семечками.
Этот рецепт, опубликованный в телеграм-канале "ДомСад", уже успел завоевать популярность среди сторонников здорового питания. Приготовьте его и убедитесь сами: простота приготовления сочетается с неповторимым вкусом, даря вам незабываемые гастрономические впечатления.
Автор: Семен Подгорный
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