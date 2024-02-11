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Сорта томатов, которые прорастут даже на асфальте: секреты опытной дачницы

Сорта томатов, которые прорастут даже на асфальте: секреты опытной дачницы

С наступлением нового сезона дачных работ многочисленные поклонники грядок задумываются о подборе качественных разновидностей томатов, которые не потребуют большого количества сил и времени на уход. Опытный садовод с многолетним стажем выращивания растений выделила две разновидности, обещающие обильный урожай при минимальных затратах на уход.

Первой в списке значится сорт с названием «Милашка». Данные томаты отличаются быстрым созреванием, позволяя получить первые плоды уже спустя 85-92 дня после посадки. Кусты этой разновидности компактные, достигая всего 50 сантиметров в высоту. «Милашка» устойчива к переменам погоды и разнообразным заболеваниям, а их вкус порадует любого дачника.

Еще одним интересным вариантом является сорт с названием «Кадет». Этот низкорослый томат также выделяется ранним созреванием и компактными кустами высотой до 50 сантиметров. Средний вес плода составляет около 60 грамм. «Кадет» демонстрирует устойчивость к различным заболеваниям, таким как вертициллез и вирус табачной мозаики, а также хорошо переносит высокие температуры. Плоды этой разновидности не лопаются и не опадают, обеспечивая стабильный урожай, сообщает издание «Хибины».

Итак, если вы ищете надежные и продуктивные сорта томатов для вашего огорода, «Милашка» и «Кадет» могут оказаться отличным выбором. Насладитесь свежими и сочными плодами без лишних хлопот и трудозатрат.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы огород
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