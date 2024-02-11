Удаление зуба: 3 неожиданных последствия, о которых вы не знали

Специалисты Минздрава Республики Башкортостан предупреждают о возможных негативных последствиях для здоровья, связанных с удалением зубов. Даже потеря одного зуба может иметь серьезные осложнения.

Врачи объясняют это тем, что все органы человека тесно взаимосвязаны посредством нервной системы, иннервирующей весь организм. Так, экстракция зуба способна повлечь за собой следующие проблемы:

Во-первых, возникают трудности с пережёвыванием пищи, что в дальнейшем отрицательно скажется на работе желудочно-кишечного тракта.

Во-вторых, из-за повреждения тройничного нерва, который проходит через верхнюю и нижнюю челюсти в лобные доли головного мозга, уменьшается чувствительность определённых участков мозга.

В-третьих, страдает функционирование жевательных мышц челюстно-лицевой области.

Медики настоятельно рекомендуют проходить стоматологический осмотр не реже одного раза в год для своевременного выявления и лечения проблем с зубами. Это поможет предотвратить необходимость удаления зубов и возникновение осложнений.

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Автор: Семен Подгорный