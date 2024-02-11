На замену петуниям и тюльпанам: обильность и длительность цветения этого многолетника вас покорит — 400 бутонов за сезон

Ищете альтернативу привычным петуниям, ирисам и тюльпанам? Мечтаете о пышном и продолжительном цветении на протяжении всего сезона? Тогда лилейник станет настоящим открытием для вашего сада!

Несмотря на свою красоту и неприхотливость, лилейник незаслуженно обделен вниманием садоводов. Его пышные соцветия, очаровывающие разнообразием форм и окрасов, способны затмить многих конкурентов.

Сорта серии Everydaylily, к примеру, удивляют не только изящными цветами диаметром 8-10 см, но и феноменальной плодовитостью. Уже на третий год после посадки один куст может порадовать вас до 400 бутонами за сезон!

Наслаждайтесь чарующей красотой лилейника с июня до самых заморозков! Бутоны распускаются волнами, создавая непрерывный цветочный калейдоскоп на протяжении всего летнего периода.

Благодаря своим компактным размерам лилейник станет настоящим украшением не только открытого грунта, но и небольших клумб, патио и даже контейнеров.

Огромное количество сортов лилейника позволяет подобрать идеальное решение для любой цветовой гаммы и стилистики вашего сада. Экспериментируйте, создавайте неповторимые композиции и наслаждайтесь пышным цветением этого многолетнего фаворита!

Автор: Семен Подгорный