Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

На замену петуниям и тюльпанам: обильность и длительность цветения этого многолетника вас покорит — 400 бутонов за сезон

На замену петуниям и тюльпанам: обильность и длительность цветения этого многолетника вас покорит — 400 бутонов за сезон

Ищете альтернативу привычным петуниям, ирисам и тюльпанам? Мечтаете о пышном и продолжительном цветении на протяжении всего сезона? Тогда лилейник станет настоящим открытием для вашего сада!

Несмотря на свою красоту и неприхотливость, лилейник незаслуженно обделен вниманием садоводов. Его пышные соцветия, очаровывающие разнообразием форм и окрасов, способны затмить многих конкурентов.

Сорта серии Everydaylily, к примеру, удивляют не только изящными цветами диаметром 8-10 см, но и феноменальной плодовитостью. Уже на третий год после посадки один куст может порадовать вас до 400 бутонами за сезон!

Наслаждайтесь чарующей красотой лилейника с июня до самых заморозков! Бутоны распускаются волнами, создавая непрерывный цветочный калейдоскоп на протяжении всего летнего периода.

Благодаря своим компактным размерам лилейник станет настоящим украшением не только открытого грунта, но и небольших клумб, патио и даже контейнеров.

Огромное количество сортов лилейника позволяет подобрать идеальное решение для любой цветовой гаммы и стилистики вашего сада. Экспериментируйте, создавайте неповторимые композиции и наслаждайтесь пышным цветением этого многолетнего фаворита!

Секрет роскошного цветения фиалок: простой и доступный каждому Секрет роскошного цветения фиалок: простой и доступный каждому
Автор: Семен Подгорный
Теги: цветы
Читайте также

Секрет роскошного цветения фиалок: простой и доступный каждому
Это интересно
Секрет роскошного цветения фиалок: простой и доступный каждому
Чудо-цветок: этот многолетник станет звездой вашего сада
Это интересно
Чудо-цветок: этот многолетник станет звездой вашего сада
Уголок красоты в саду: этот цветок распустится уже в мае
Это интересно
Уголок красоты в саду: этот цветок распустится уже в мае
Чудо для вашего сада: этот редкий цветок не требует ухода
Это интересно
Чудо для вашего сада: этот редкий цветок не требует ухода


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok