Очередь из соседей вокруг ограды обеспечена: этот «космический» цветок на клумбе привлечет внимание всех

Говорят, об этом растении знают лишь самые любознательные садоводы. Чаще всего его выращивают в квартирах на подоконниках, но, оказывается, оно прекрасно чувствует себя и на открытых грядках. Речь идёт о пассифлоре, в народе этот цветок называют страстоцвет.

Это космическое растение имеет тонкие перистые листья и экзотические яркие цветы. На первый взгляд они кажутся очень хрупкими, однако это заблуждение. Говорят, пассифлора может цвести весь сезон даже в прохладных регионах нашей страны. Нужно лишь подобрать подходящий сорт.

В средней полосе России, как говорят, будет хорошо себя чувствовать грациевидная пассифлора, или страстоцвет изящный. В более тёплых краях, по слухам, выращивают также пассифлору голубую.

Говорят, это растение очень неприхотливое и быстрорастущее. Его редко одолевают болезни. Рассказывают, пассифлора растёт как лиана – длина достигает полутора метров. На лиане, как говорят, множество цветочков и трёхлопастных листочков. В конце сезона появляются ярко-красные ягоды. Для роста этого растения, судя по всему, нужна вертикальная опора и солнечное безветренное место.





Автор: Семен Подгорный