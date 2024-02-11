Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Очередь из соседей вокруг ограды обеспечена: этот «космический» цветок на клумбе привлечет внимание всех

Очередь из соседей вокруг ограды обеспечена: этот «космический» цветок на клумбе привлечет внимание всех

Говорят, об этом растении знают лишь самые любознательные садоводы. Чаще всего его выращивают в квартирах на подоконниках, но, оказывается, оно прекрасно чувствует себя и на открытых грядках. Речь идёт о пассифлоре, в народе этот цветок называют страстоцвет.

Это космическое растение имеет тонкие перистые листья и экзотические яркие цветы. На первый взгляд они кажутся очень хрупкими, однако это заблуждение. Говорят, пассифлора может цвести весь сезон даже в прохладных регионах нашей страны. Нужно лишь подобрать подходящий сорт.

В средней полосе России, как говорят, будет хорошо себя чувствовать грациевидная пассифлора, или страстоцвет изящный. В более тёплых краях, по слухам, выращивают также пассифлору голубую.

Говорят, это растение очень неприхотливое и быстрорастущее. Его редко одолевают болезни. Рассказывают, пассифлора растёт как лиана – длина достигает полутора метров. На лиане, как говорят, множество цветочков и трёхлопастных листочков. В конце сезона появляются ярко-красные ягоды. Для роста этого растения, судя по всему, нужна вертикальная опора и солнечное безветренное место.


Повреждённые листья орхидеи преобразятся за секунды: гениально простое средство для реабилитации цветов — всего 2 ингредиента Повреждённые листья орхидеи преобразятся за секунды: гениально простое средство для реабилитации цветов — всего 2 ингредиента
Автор: Семен Подгорный
Теги: цветы
Читайте также

Чудо для вашего сада: этот редкий цветок не требует ухода
Это интересно
Чудо для вашего сада: этот редкий цветок не требует ухода
Чудо-цветок: этот многолетник станет звездой вашего сада
Это интересно
Чудо-цветок: этот многолетник станет звездой вашего сада
Проблемы со здоровьем? Поставьте дома этот цветок!
Это интересно
Проблемы со здоровьем? Поставьте дома этот цветок!
Уголок красоты в саду: этот цветок распустится уже в мае
Это интересно
Уголок красоты в саду: этот цветок распустится уже в мае


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok