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4 простых действия, которые помогут вам заснуть за 1 минуту

4 простых действия, которые помогут вам заснуть за 1 минуту

Врач из университета Аризоны предложил простой, но эффективный способ борьбы с бессонницей — дыхательную методику «4-7-8».

Согласно его словам, эта методика подходит для людей любого возраста и не требует специальной подготовки. Для того, чтобы ее выполнить, нужно медленно вдохнуть через нос в течение 4 секунд, затем задержать дыхание на 7 секунд и после этого выдохнуть через рот за 8 секунд. Если повторять эту последовательность, можно заснуть всего за минуту.

По мнению врача, данная практика помогает расслабиться и успокоить разум, что способствует быстрому засыпанию. Кроме того, она позволяет снизить уровень стресса и тревоги, которые часто являются причиной бессонницы.

Для повышения эффективности методики врач рекомендует отказаться от приема напитков, содержащих кофеин, за несколько часов до сна. Кофеин стимулирует нервную систему и может мешать естественному процессу засыпания.

Таким образом, дыхательная методика «4-7-8» является простым и действенным решением для тех, кто страдает от бессонницы. Ее регулярное выполнение поможет нормализовать сон и избавиться от этой проблемы раз и навсегда.

Изображение от karlyukav на Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы бессонница здоровье
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