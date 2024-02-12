Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Не игнорируйте эти сигналы: 3 признака «плохого» холестерина

Не игнорируйте эти сигналы: 3 признака «плохого» холестерина

Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из наиболее актуальных проблем современного общества. Основной причиной их развития считаются холестериновые бляшки, способные привести к инфарктам и инсультам из-за закупорки ими артерий.

Эксперты предупреждают, что накопление в организме «плохого» холестерина вызывает атеросклероз, который может стать причиной сердечных заболеваний. К развитию этого процесса приводят недостаточная физическая активность, неправильное питание и вредные привычки.

Врачи говорят, что симптомы наличия холестериновых бляшек в сосудах можно определить даже без специальных анализов. Одышка при небольших нагрузках, покалывание в конечностях и необъяснимая боль в челюсти могут указывать на проблемы с сердцем.

Нельзя игнорировать сигналы, которые посылает организм. Если есть подозрения на холестериновые бляшки или другие проблемы с сердцем, нужно обратиться к врачу для консультации и диагностики. Забота о здоровье начинается с понимания собственного организма.

Изображение от Freepik

4 простых действия, которые помогут вам заснуть за 1 минуту 4 простых действия, которые помогут вам заснуть за 1 минуту
Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
Читайте также

Как распознать высокий уровень холестерина без анализов: советы терапевта
Это интересно
Как распознать высокий уровень холестерина без анализов: советы терапевта
Проверьте себя: 3 простых теста на высокий холестерин, которые вы можете сделать дома
Это интересно
Проверьте себя: 3 простых теста на высокий холестерин, которые вы можете сделать дома
Кардиолог назвала самый лучший продукт для сердца: вкусно и защитит от инфаркта
Это интересно
Кардиолог назвала самый лучший продукт для сердца: вкусно и защитит от инфаркта
Проверьте здоровье сердца за минуту: простой домашний тест от кардиохирурга
Это интересно
Проверьте здоровье сердца за минуту: простой домашний тест от кардиохирурга


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok