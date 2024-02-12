Не игнорируйте эти сигналы: 3 признака «плохого» холестерина
Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из наиболее актуальных проблем современного общества. Основной причиной их развития считаются холестериновые бляшки, способные привести к инфарктам и инсультам из-за закупорки ими артерий.
Эксперты предупреждают, что накопление в организме «плохого» холестерина вызывает атеросклероз, который может стать причиной сердечных заболеваний. К развитию этого процесса приводят недостаточная физическая активность, неправильное питание и вредные привычки.
Врачи говорят, что симптомы наличия холестериновых бляшек в сосудах можно определить даже без специальных анализов. Одышка при небольших нагрузках, покалывание в конечностях и необъяснимая боль в челюсти могут указывать на проблемы с сердцем.
Нельзя игнорировать сигналы, которые посылает организм. Если есть подозрения на холестериновые бляшки или другие проблемы с сердцем, нужно обратиться к врачу для консультации и диагностики. Забота о здоровье начинается с понимания собственного организма.
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Автор: Семен Подгорный
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