Сотня помидоров с куста: названы самые урожайные сорта

Наступает сезон посадки томатов, и опытные дачники уже сейчас задумываются о выборе лучших сортов. Среди фаворитов этого года – кистевые томаты, которые славятся своей урожайностью и неприхотливостью.

Гроздевой F1 – гибрид, занимающий лидирующие позиции. Он очаровывает овальными плодами до 85 граммов, которые не боятся ни засухи, ни перепадов температур. С одного куста этого гиганта можно собрать до 100 томатов, что делает его настоящим сокровищем для любого огорода.

Не менее привлекателен гибрид Интуиция F1. Он ценится за неприхотливость и стабильный урожай. Плоды этого сорта достигают 90 граммов, а с одного квадратного метра можно собрать до 25,6 кг помидоров! Устойчивость к болезням делает Интуицию F1 надежным помощником в выращивании вкусных и сочных томатов.

Любителям универсальных сортов стоит обратить внимание на Мандаринку. Этот не гибридный сорт покоряет своим вкусом и подходит для различных целей. Плоды Мандаринки весят до 100 граммов, а с одного куста можно собрать до 5 кг помидоров. С таким урожаем вы сможете насладиться вкусными консервами, где бы вы ни жили!

Автор: Семен Подгорный