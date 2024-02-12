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Сотня помидоров с куста: названы самые урожайные сорта

Сотня помидоров с куста: названы самые урожайные сорта

Наступает сезон посадки томатов, и опытные дачники уже сейчас задумываются о выборе лучших сортов. Среди фаворитов этого года – кистевые томаты, которые славятся своей урожайностью и неприхотливостью.

Гроздевой F1 – гибрид, занимающий лидирующие позиции. Он очаровывает овальными плодами до 85 граммов, которые не боятся ни засухи, ни перепадов температур. С одного куста этого гиганта можно собрать до 100 томатов, что делает его настоящим сокровищем для любого огорода.

Не менее привлекателен гибрид Интуиция F1. Он ценится за неприхотливость и стабильный урожай. Плоды этого сорта достигают 90 граммов, а с одного квадратного метра можно собрать до 25,6 кг помидоров! Устойчивость к болезням делает Интуицию F1 надежным помощником в выращивании вкусных и сочных томатов.

Любителям универсальных сортов стоит обратить внимание на Мандаринку. Этот не гибридный сорт покоряет своим вкусом и подходит для различных целей. Плоды Мандаринки весят до 100 граммов, а с одного куста можно собрать до 5 кг помидоров. С таким урожаем вы сможете насладиться вкусными консервами, где бы вы ни жили!

Дачники охотятся за этим сортом помидоров: до 20 кг томатов с одного куста Дачники охотятся за этим сортом помидоров: до 20 кг томатов с одного куста
Автор: Семен Подгорный
Теги: советы огород помидоры
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