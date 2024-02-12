Пышный и неприхотливый: этот цветок обожают все дачники
Лето – пик дачного сезона, когда каждый стремится превратить свой участок в цветущий райский уголок. Вербена – отличный выбор для тех, кто хочет добавить ярких красок и неповторимого очарования своему саду, не тратя при этом много времени на уход.
Эти очаровательные цветы не только радуют глаз своим пышным цветением, но и не требуют особых хлопот. Достаточно просто посадить семена, обеспечить регулярный полив, и с июня до самых морозов ваш участок будет украшать пушистый ковер из разноцветных цветов – от белоснежных до пурпурных.
Вербена станет настоящим спасителем в начале лета, когда другие растения еще только готовятся к цветению. Она же уже в июне порадует вас своими яркими соцветиями, создавая неповторимую атмосферу на вашей клумбе.
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Автор: Семен Подгорный
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