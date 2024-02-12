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Врач назвал один продукт от 1000 болезней: включаем в рацион

Врач назвал один продукт от 1000 болезней: включаем в рацион

Недавно нутрициолог Ксения Черная поделилась с аудиторией ценным продуктом, способным оказать благотворное влияние на все системы организма. Речь идет о костном бульоне, который, по словам специалиста, обладает уникальными целебными свойствами и является настоящим «сокровищем» для здоровья.

В чем же секрет костного бульона? Ответ прост — в богатом содержании аминокислот, жизненно важных для правильной работы всех систем. Соединительная ткань, из которой варится бульон, содержит коллаген, являющийся источником пролина, глицина и глютамина. Эти аминокислоты участвуют в выработке ферментов, производстве нейромедиаторов и обеспечивают надежную защиту слизистых оболочек от инфекций.

Глютамин, входящий в состав бульона, играет важную роль в восстановлении слизистой оболочки желудка и кишечника. Глицин же, в свою очередь, борется с бактериальными инфекциями, делая костный бульон незаменимым помощником при лечении заболеваний ЖКТ и отравлениях.

Помимо благотворного влияния на пищеварение, костный бульон обладает противовоспалительным эффектом и способен уменьшать боли в суставах. Это возможно благодаря содержанию глюкозамина и гиалуроновой кислоты.

Стоит отметить и способность костного бульона предотвращать железодефицитную анемию. Употребление бульона увеличивает уровень белка в организме, что, в свою очередь, приводит к повышению уровня железа.

Для приготовления целебного бульона Ксения Черная рекомендует использовать фермерские кости, не содержащие тяжелых металлов. Такой бульон принесет максимальную пользу вашему здоровью.

Костный бульон — это не просто вкусный и питательный продукт, но и ценный источник жизненно важных элементов. Регулярное употребление бульона поможет вам улучшить работу ЖКТ, укрепить суставы, повысить иммунитет и зарядиться энергией.

Изображение от stockking на Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы здоровье
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