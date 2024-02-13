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Врач-онколог назвал два источника рака на столе: обходите эти продукты стороной

Врач-онколог назвал два источника рака на столе: обходите эти продукты стороной

Влияние питания на здоровье человека – тема, которая всегда актуальна. Опасность развития раковых заболеваний – один из главных страхов многих людей. В этой связи особую тревогу вызывает информация о том, что некоторые продукты, которые мы употребляем ежедневно, могут стать фактором, способствующим развитию рака.

Опасные трансжиры и скрытый сахар – два основных компонента, на которые, по словам врача-онколога Марка Гадзияна, стоит обратить внимание. Эти вещества, часто встречающиеся в популярных продуктах, могут негативно влиять на здоровье, создавая питательную среду для раковых клеток.

Особую опасность, по мнению специалиста, представляют магазинные соусы. Кетчуп, майонез и другие привычные добавки к блюдам могут содержать большое количество скрытого сахара и консервантов. Всего несколько ложек майонеза или порция кетчупа способны нивелировать всю пользу овощного салата, делая его потенциально вредным.

Еще одним продуктом, который доктор Гадзиян рекомендует исключить из рациона, является дешевый маргарин. Химические добавки, используемые при его производстве, не только увеличивают риск развития рака, но и негативно влияют на работу сердечно-сосудистой системы.

Важно понимать, что отказ от этих двух продуктов – не панацея, но это важный шаг на пути к здоровому питанию и снижению риска развития онкологических заболеваний. Доктор Гадзиян рекомендует тщательно изучать состав продуктов перед покупкой и отдавать предпочтение натуральным, свежим продуктам, богатым витаминами и микроэлементами.

Врач назвал один продукт от 1000 болезней: включаем в рацион Врач назвал один продукт от 1000 болезней: включаем в рацион
Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
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