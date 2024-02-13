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Поможет избавиться от болей в коленях: 2 копеечных средства

Поможет избавиться от болей в коленях: 2 копеечных средства

Боль в коленях - распространенная проблема, которая может коснуться каждого. Ощущения хруста и дискомфорта в этой области способны серьезно осложнить повседневную жизнь. Однако у вас есть возможность позаботиться о здоровье коленных суставов, применяя необычные, но действенные методы, о которых рассказал известный врач-остеопат Алексей Маматов.

Господин Маматов, имеющий большой опыт в области фитотерапии, поделился своими секретами борьбы с болями в коленях. Как оказалось, для лечения и профилактики этой неприятной проблемы можно использовать простые и доступные средства.

Один из таких методов - применение обычного овса. Достаточно заварить его, положить в марлю и приложить компресс на несколько минут к беспокоящим коленям. При регулярном использовании этот простой способ способен избавить от боли и дискомфорта.

Еще одним необычным, но действенным средством борьбы с проблемами коленных суставов, по словам доктора Маматова, является медицинская желчь. Достаточно нанести ее на ткань, наложить компресс на больное колено и оставить на некоторое время. Этот метод и впрямь эффективен и может принести значительное облегчение уже после нескольких процедур.

Изображение от Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы здоровье
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