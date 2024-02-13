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Забудьте про аптеку: 3 продукта на вашей кухне, которые сделают ваши кости крепче бетона

Забудьте про аптеку: 3 продукта на вашей кухне, которые сделают ваши кости крепче бетона

Врач-диетолог Наталья Денисова в беседе с корреспондентом издания «Аргументы и Факты» подчеркнула, что переломы костей представляют серьёзную угрозу для пожилых людей. Тем не менее, по ее словам, существуют продукты, которые помогают укрепить костную ткань и снизить риск травм.

Госпожа Денисова отметила, что молочные продукты играют важную роль в профилактике остеопороза. Одна порция молока или творога обеспечивает организм значительной долей суточной нормы кальция, необходимого для формирования крепких костей. Другим ценным источником минералов, особенно кальция, фосфора и омега-3 жирных кислот, по словам диетолога, является рыба.

Кроме того, врач подчеркнула, что для здоровья костей важно потребление достаточного количества белка. Белковые молекулы, наполненные кальцием, придают костям упругость и прочность. В связи с этим диетолог рекомендует включать в рацион мясные блюда, богатые белком.

Однако, как отметила Наталья Денисова, при выявленном остеопорозе одной правильной диеты может быть недостаточно для восполнения дефицита кальция. В таких случаях врач обычно назначает курс лекарственной терапии.

Изображение от Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы здоровье
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