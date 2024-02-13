Колорадский жук больше не страшен: 2 сорта картофеля, которые спасут ваш урожай

Сезон посадки картофеля неумолимо приближается, и опытные огородники знают, что главный враг этой культуры — коварный колорадский жук. Но не стоит отчаиваться! Селекционеры неустанно трудятся, создавая новые сорта, способные противостоять этому вредителю.

Среди них — «Зарево», сорт, чей богатый урожай не страшен ни зною, ни морозу. «Зарево» прекрасно хранится всю зиму, радуя своих обладателей отменным вкусом. Первые клубни этого «солнечного» картофеля можно собирать уже через 110 дней после посадки. Белая мякоть и внушительный вес — до 100 грамм — делают «Зарево» настоящим фаворитом среди огородников.

Еще одним бесстрашным воином в борьбе с колорадским жуком является сорт «Каменский». Его плотные листья — непреодолимая преграда для прожорливого вредителя. «Каменский» не боится засухи и дарит щедрый урожай даже в самых неблагоприятных условиях. Уже через 60 дней после посадки можно лакомиться вкусными молодыми картофелинами.

Выбирая «Зарево» или «Каменский», вы можете быть уверены: ваш урожай будет под надежной защитой от колорадского жука. А вкусные и ароматные клубни этих сортов станут настоящим украшением вашего стола.

Автор: Семен Подгорный