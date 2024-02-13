Врачи рекомендуют: этот продукт после ужина избавит вас от кариеса и налета

Кто бы мог подумать, что ключ к красивой улыбке и здоровью рта находится на наших столах? Главный стоматолог Минздрава России, академик РАН Олег Янушевич, делится удивительными фактами о пользе, казалось бы, обыденного продукта – сыра.

Академик Янушевич утверждает, что употребление сыра перед сном может стать настоящим спасением для наших зубов. Секрет кроется в щелочной среде сыра, которая нейтрализует кислоты, выделяемые микроорганизмами во рту. Эти кислоты, как известно, являются основной причиной разрушения эмали и развития кариеса. Таким образом, сыр, нейтрализуя их, выступает в роли защитника наших зубов.

Но польза сыра на этом не заканчивается. Доктор Янушевич также рекомендует обратить внимание на продукты, богатые витамином C. Этот витамин играет ключевую роль в здоровье десен, борясь с воспалительными процессами. Его недостаток может привести к серьезным проблемам, поэтому важно следить за его содержанием в рационе.

Включение в свой рацион этих двух простых элементов – сыра перед сном и продуктов, богатых витамином C – может стать ключом к безупречной улыбке и здоровью полости рта на долгие годы.

Автор: Семен Подгорный