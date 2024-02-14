Першение в горле: не игнорируйте этот коварный симптом

11:17, 14 фев 2024

Кашель — привычное явление, встречающееся в повседневной жизни. Его причины разнообразны: от банальной простуды до инфекций и раздражений дыхательных путей. Однако существует особая разновидность кашля, игнорировать которую нельзя — он может являться признаком серьезных проблем с сердцем.

Врач-кардиолог Нино Малания подробно описывает симптомы, указывающие на «сердечный» кашель. Она отмечает, что его особенностью является эпизодичность, связь с определенными факторами. Так, он может возникать при физической нагрузке или изменении положения тела.

Главным отличием «сердечного» кашля является его сухость. Продолжительное чихание и кашель могут сопровождаться одышкой, нехваткой воздуха. Люди, страдающие от сердечной недостаточности, нередко вынуждены спать сидя, так как лежачее положение усиливает кашель.

Помимо этого, у пациентов могут наблюдаться цианоз (синюшность) кожи и слизистых, учащенное сердцебиение, головокружение и даже потеря сознания. Если при таком кашле вы заметили вздутие вен на шее, это также может быть признаком проблем с сердцем.

«Сердечный» кашель может быть симптомом таких заболеваний, как пороки сердца, ишемическая болезнь, миокардит, аритмия, артериальная гипертензия и кардиомиопатия. Все эти состояния требуют обязательного медицинского вмешательства и долгосрочного лечения.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru

Фото: Freepik