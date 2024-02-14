Защитите свою недвижимость: новое правило для всех дачников и владельцев квартир

12:11, 14 фев 2024

Недавно вступило в силу новое правило, которое открывает возможности для всех собственников квартир и дачных участков в России эффективно защитить свою собственность от мошеннических действий.

Согласно этому правилу, теперь каждый владелец недвижимости может абсолютно бесплатно установить запрет на совершение любых сделок с его недвижимым имуществом без его непосредственного присутствия. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в Росреестр через личный кабинет на специализированном портале государственных услуг.

После того, как Росреестр внесет соответствующую отметку о запрете в Единый государственный реестр недвижимости, ни одно лицо не сможет продать квартиру или прекратить право собственности собственника на объект без его личного участия. Это нововведение направлено на предотвращение случаев мошенничества, когда недвижимость незаконно переходит к другим лицам без согласия законного владельца.

Данное правило призвано защитить граждан от преступных действий, в том числе от действий так называемых «черных риелторов», которые пытаются выманить ценную недвижимость у людей, находящихся в уязвимом положении, используя различные мошеннические схемы.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru