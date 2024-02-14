Врач назвал фрукт, который должен быть на столе у каждого пенсионера

13:58, 14 фев 2024

Врач-нутрициолог Евгений Арзамасцев подчеркнул особую важность яблок в рационе людей старше 60 лет. По его словам, этот фрукт обладает целым рядом полезных свойств, способных значительно улучшить качество жизни пенсионеров.

Яблоки богаты витаминами и железом, что играет критическую роль в поддержании здоровья людей преклонного возраста. Эксперт отмечает отсутствие избытка сахара в яблоках, что делает их идеальным выбором для этой категории людей. При этом он рекомендует отдавать предпочтение кисло-сладким или кислым сортам.

Помимо общеукрепляющего действия, яблоки благотворно влияют на работу кишечника, что особенно важно для людей старшего возраста, склонных к проблемам с пищеварением. Регулярное употребление яблок помогает нормализовать перистальтику кишечника, избавиться от запоров и улучшить состояние при гастрите.

Автор: Семен Подгорный