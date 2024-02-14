Черный список кофеманов: марки кофе, которые лучше обходить стороной

14:04, 14 фев 2024

Эксперты организации Росконтроль решили глубже изучить состав популярных кофейных напитков «три в одном», которые так удобно брать с собой на ходу. После тщательного анализа семи известных брендов они обнаружили некоторые любопытные факты, которые необходимо принять во внимание перед следующей покупкой.

Согласно исследованию, бренд «БонКафе» вызвал настороженность и попал в так называемый «Черный список» из-за высокого содержания трансжиров и недостоверной маркировки. Эксперты отметили, что в этом продукте отсутствует цельное молоко, а также не указаны модифицированные жиры, что является серьезным нарушением.

Что касается брендов Jacobs, Express coffee mix plus+ и Nescafe «Классик», они получили замечания за использование подсластителей, не соответствующих установленным стандартам, а также за наличие лишнего сахара в составе.

Однако организация Росконтроль порадовала потребителей тем, что бренды «Петровская Слобода», MacCoffee The original coffee mix и Clever были признаны безопасными для употребления. Эти продукты не содержат запрещенных добавок и полностью соответствуют заявленному составу на упаковке.

Эксперты рекомендовали при следующей покупке кофейного напитка «три в одном» обратить пристальное внимание на результаты экспертизы и сделать выбор в пользу оптимального и безопасного для здоровья варианта.

Автор: Семен Подгорный