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Забудьте о гипертонии: врачи посоветовали простую ягоду, которая нормализует давление

Забудьте о гипертонии: врачи посоветовали простую ягоду, которая нормализует давление

14:10, 14 фев 2024

Согласно последним исследованиям, опубликованным в журнале Food Science and Human Wellness (FSHW), китайские ученые сделали открытие, которое может помочь контролировать гипертонию.

Как утверждается в публикации, включение в рацион питания черноплодной рябины может оказать благотворное влияние на организм, страдающий от повышенного артериального давления. Полифенолы, содержащиеся в черноплодной рябине, являются мощными антиоксидантами, способными бороться с воспалительными процессами и замедлять процессы старения клеток. Кроме того, соли цианистоводородной и хлорогеновой кислот, присутствующие в черноплодной рябине, обеспечивают снижение артериального давления.

Чтобы подтвердить свои утверждения, ученые провели эксперимент на крысах, страдающих гипертонией. Результаты оказались обнадеживающими: ежедневное употребление черноплодной рябины в пищу привело к стабильному снижению давления всего за четыре недели. Данное открытие может стать настоящим прорывом в лечении гипертонии и привлечь внимание тех, кто стремится к использованию естественных методов поддержания здоровья.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: здоровье гипертония
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