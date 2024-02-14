Забудьте о гипертонии: врачи посоветовали простую ягоду, которая нормализует давление

14:10, 14 фев 2024

Согласно последним исследованиям, опубликованным в журнале Food Science and Human Wellness (FSHW), китайские ученые сделали открытие, которое может помочь контролировать гипертонию.

Как утверждается в публикации, включение в рацион питания черноплодной рябины может оказать благотворное влияние на организм, страдающий от повышенного артериального давления. Полифенолы, содержащиеся в черноплодной рябине, являются мощными антиоксидантами, способными бороться с воспалительными процессами и замедлять процессы старения клеток. Кроме того, соли цианистоводородной и хлорогеновой кислот, присутствующие в черноплодной рябине, обеспечивают снижение артериального давления.

Чтобы подтвердить свои утверждения, ученые провели эксперимент на крысах, страдающих гипертонией. Результаты оказались обнадеживающими: ежедневное употребление черноплодной рябины в пищу привело к стабильному снижению давления всего за четыре недели. Данное открытие может стать настоящим прорывом в лечении гипертонии и привлечь внимание тех, кто стремится к использованию естественных методов поддержания здоровья.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru