Накормите всю семью за 5 минут: невероятный рецепт на завтрак из остатков пюре

20:57, 14 фев 2024

Вместо того, чтобы выбрасывать остатки картофельного пюре после ужина, лучше приготовить из них вкусный и питательный завтрак, который порадует ваших близких.

Для этого достаточно добавить в пюре яйцо, немного муки и соли - получится отличное тесто для картофельных котлет. Сформируйте из него небольшие круглые котлетки и обжарьте на сковороде с маслом до румяной корочки. Лучше всего использовать сливочное масло, но и растительное подойдет.

Эти ароматные котлеты из остатков пюре получаются очень сытными и невероятно вкусными. Подавайте их к столу со сметаной или другим соусом на ваш выбор. Такой простой и быстрый завтрак станет отличным началом дня и поможет не выбрасывать драгоценную еду. Добавляйте в пюре разные ингредиенты по вкусу, экспериментируйте с рецептами - и вы будете приятно удивлены, какие вкусности можно приготовить из скромных остатков!

Автор: Семен Подгорный