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Уходя надолго из дома, положите в раковину лист бумаги: не пожалеете

Уходя надолго из дома, положите в раковину лист бумаги: не пожалеете

21:05, 14 фев 2024

Знакома ли вам эта неприятная ситуация, когда, вернувшись домой после долгого отсутствия, вы встречаете неприятный запах из раковины? Эта проблема может омрачить даже самую идеальную по чистоте кухню. Дело в том, что из-за пересыхания гидрозатвора канализационные запахи беспрепятственно проникают в помещение.

Но не стоит отчаиваться! Существует простой и эффективный способ, который поможет вам избежать этой неприятности.

Один из распространенных советов — оставить воду включенной на минимальный напор. Это позволит сохранить водный барьер в сливной трубе и предотвратить испарение воды, а следовательно, и появление запахов. Однако, даже после применения этого метода, «душок» может еще некоторое время сохраняться.

Если вы планируете уехать на длительный срок, например, в отпуск, то стоит позаботиться о более надежной защите гидрозатвора. Заливать подсолнечное масло в слив — не лучшая идея, так как это может привести к образованию засоров.

Канал «Авторские рассказы: Галина А.» предлагает простой и безопасный метод. Перед отъездом положите обычный лист бумаги на слив раковины. Это поможет замедлить испарение воды. А если сверху положить что-то тяжелое из посуды, то влага не будет испаряться вовсе.

Таким образом, следуя этим простым советам, вы сможете сохранить свежесть и чистоту на вашей кухне, а возвращение домой будет омрачено только приятными впечатлениями.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы
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