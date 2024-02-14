Смертельная опасность на вашей тарелке: части курицы, которые могут вызвать рак и сальмонеллез

21:16, 14 фев 2024

Курица – продукт, прочно вошедший в наш повседневный рацион. Мы запекаем ее, жарим, тушим, добавляем в салаты и супы. Но знаете ли вы, что этот привычный деликатес может таить в себе скрытые угрозы? Диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik приоткрыла завесу над темными секретами куриной тушки, которые могут изменить ваше отношение к этому блюду.

Доктор наук предостерегает от возможных последствий небрежной термической обработки куриного мяса. Оказывается, курица – не просто птица, которую можно легко приготовить. Она требует тщательной термической обработки, иначе вы рискуете получить серьезное отравление. Соломатина подчеркивает, что опасные бактерии сальмонеллы могут присутствовать в некоторых частях тушки, особенно в гузке и местах сочленения суставов, где мясо прожаривается хуже всего.

Но это не единственная опасность. Куриная кожа, которая так манит своим хрустящим видом, на самом деле может стать источником серьезных проблем. После жарки она содержит большое количество канцерогенов, способных повысить уровень холестерина, привести к атеросклерозу и даже раку. Задумайтесь, как часто мы употребляем этот продукт, не задумываясь о его вреде.

Даже куриные субпродукты не остаются в стороне от опасности. Диетолог рекомендует тщательно их обрабатывать из-за возможного содержания инфекций и холестерина.

Но не стоит отчаиваться. Соломатина отмечает, что наиболее безопасной и полезной частью куриной тушки является филе. Поэтому, если вы хотите сохранить здоровье и не подвергать себя лишним рискам, обращайте внимание на способы приготовления курицы и делайте выбор в пользу более безопасных вариантов.

Автор: Семен Подгорный