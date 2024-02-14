Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Смертельная опасность на вашей тарелке: части курицы, которые могут вызвать рак и сальмонеллез

Смертельная опасность на вашей тарелке: части курицы, которые могут вызвать рак и сальмонеллез

21:16, 14 фев 2024

Курица – продукт, прочно вошедший в наш повседневный рацион. Мы запекаем ее, жарим, тушим, добавляем в салаты и супы. Но знаете ли вы, что этот привычный деликатес может таить в себе скрытые угрозы? Диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik приоткрыла завесу над темными секретами куриной тушки, которые могут изменить ваше отношение к этому блюду.

Доктор наук предостерегает от возможных последствий небрежной термической обработки куриного мяса. Оказывается, курица – не просто птица, которую можно легко приготовить. Она требует тщательной термической обработки, иначе вы рискуете получить серьезное отравление. Соломатина подчеркивает, что опасные бактерии сальмонеллы могут присутствовать в некоторых частях тушки, особенно в гузке и местах сочленения суставов, где мясо прожаривается хуже всего.

Но это не единственная опасность. Куриная кожа, которая так манит своим хрустящим видом, на самом деле может стать источником серьезных проблем. После жарки она содержит большое количество канцерогенов, способных повысить уровень холестерина, привести к атеросклерозу и даже раку. Задумайтесь, как часто мы употребляем этот продукт, не задумываясь о его вреде.

Даже куриные субпродукты не остаются в стороне от опасности. Диетолог рекомендует тщательно их обрабатывать из-за возможного содержания инфекций и холестерина.

Но не стоит отчаиваться. Соломатина отмечает, что наиболее безопасной и полезной частью куриной тушки является филе. Поэтому, если вы хотите сохранить здоровье и не подвергать себя лишним рискам, обращайте внимание на способы приготовления курицы и делайте выбор в пользу более безопасных вариантов.

Уходя надолго из дома, положите в раковину лист бумаги: не пожалеете Уходя надолго из дома, положите в раковину лист бумаги: не пожалеете
Автор: Семен Подгорный
Теги: советы здоровье
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok