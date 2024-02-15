Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Нет инфаркту и переломам: эта ягода решает 1000 проблем

Нет инфаркту и переломам: эта ягода решает 1000 проблем

11:43, 15 фев 2024

Зима – это не только время морозных дней и пушистого снега, но и период, когда наш организм особенно нуждается в витаминах и поддержке. В поисках натуральных способов укрепить здоровье стоит обратить внимание на фейхоа – зеленую ягоду, которая по праву завоевала любовь ценителей здорового образа жизни.

Сладкий и освежающий вкус фейхоа, напоминающий одновременно киви, землянику и ананас, делает эту ягоду не только полезной, но и невероятно вкусной, превращая ее в настоящий must-have зимнего рациона.

Но чем же так примечательна фейхоа? Ответ прост: она является настоящей витаминной бомбой! Доктор медицинских наук, эксперт в области фитотерапии Ольга Данилюк, отмечает, что фейхоа богата антиоксидантами и витаминами A, C, B2, B9 (фолиевая кислота), E, K. Благодаря этому она оказывает комплексное оздоровительное действие, укрепляя иммунитет, сердце, мозг и сосуды.

Особую ценность фейхоа представляет для людей, страдающих от проблем с щитовидной железой, запоров, повышенного давления. Клетчатка, содержащаяся в ягоде, помогает контролировать уровень сахара в крови и обеспечивает хорошую работу кишечника.

Помимо целебных свойств, фейхоа обладает еще одним неоспоримым достоинством – универсальностью в кулинарии. Из этой ягоды можно приготовить множество вкусных и полезных блюд: варенье, компот, настойку – выбор ограничивается лишь вашей фантазией!

Следуя рекомендациям доктора Данилюк, вы сможете не только насладиться богатым вкусом фейхоа, но и в полной мере ощутить все благотворные свойства этой уникальной ягоды, укрепив здоровье и зарядившись жизненной энергией на всю зиму.

Смертельная опасность на вашей тарелке: части курицы, которые могут вызвать рак и сальмонеллез Смертельная опасность на вашей тарелке: части курицы, которые могут вызвать рак и сальмонеллез
Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: советы здоровье
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok