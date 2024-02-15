Готовим за 3 минуты: простой и вкусный паштет из крабовых палочек

21:01, 15 фев 2024

Приготовление идеального завтрака за 3 минуты кажется невозможной задачей для многих людей. Однако существует простой рецепт вкусного паштета из крабовых палочек, который поможет начать утро сытно и быстро.

Для приготовления этого паштета потребуются следующие ингредиенты: 2 вареных куриных яйца, 1 упаковка крабовых палочек, 50 граммов смеси мелко нарезанных укропа и петрушки, половина сладкого перца, 1 столовая ложка оливкового масла, 1 столовая ложка сметаны, соль и перец по вкусу.

Процесс приготовления займет не более 3 минут. Нужно просто положить все ингредиенты в блендер и взбивать до получения однородной массы. Готовый паштет можно намазать на ломтики хлеба или ароматные булочки и насладиться вкусным завтраком. Если поместить остатки паштета в контейнер и убрать в холодильник, то можно с удовольствием есть этот идеальный завтрак несколько дней подряд.

Автор: Семен Подгорный

Фото: flickr