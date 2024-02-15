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Срочно принимайте меры: эти продукты провоцируют воспаления

Срочно принимайте меры: эти продукты провоцируют воспаления

21:10, 15 фев 2024

Воспаление – это не просто симптом, сопровождающий хронические заболевания, но и распространенная проблема, встречающаяся у многих людей. Проявляясь в виде раздражений в ротовой полости, болей в суставах или других симптомов, воспаление способно значительно ухудшить наше самочувствие.

Врач-невролог Ольга Лисенкова делится ценными советами по борьбе с воспалительными процессами в организме и их последствиями. Ключом к успеху, по ее словам, является исключение из рациона двух категорий продуктов, способных стимулировать развитие воспаления.

Первая категория – это сахар, сахаросодержащие продукты, а также хлеб и мучные изделия. Углеводы, входящие в их состав, могут стать катализатором для воспалительных процессов в организме.

Вторая категория – это трансжиры, которые часто встречаются в полуфабрикатах, маргарине, чипсах и других продуктах промышленного производства. Эти жиры не только способствуют развитию воспаления, но и негативно влияют на работу сердечно-сосудистой системы.

Изображение от azerbaijan_stockers на Freepik

Автор: Семен Подгорный
Теги: советы здоровье
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