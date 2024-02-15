Эта сладость убережет от тромбов: достаточно 20 гр. в день

21:17, 15 фев 2024

Мечтаете о десерте, который не только дарит наслаждение, но и заботится о здоровье? Эта мечта стала реальностью! Врач-реабилитолог Сергей Агапкин поделился сенсационной информацией в эфире телеканала «Россия-1»: темный шоколад способен стать ключом к вашему здоровью.

Результаты научных исследований продемонстрировали, что 20 граммов темного шоколада в день способны оказать эффект, сравнимый с действием таблетки ацетилсалициловой кислоты. Это революционное открытие открывает новые горизонты для тех, кто любит сладкое и одновременно заботится о здоровье.

Темный шоколад, содержание какао в котором составляет не менее 70%, обладает научно доказанным благотворным влиянием на состояние сосудов и состав крови. Это подтверждают исследования ученых и заключения врачей. Теперь вы можете наслаждаться этим вкусным лакомством, осознавая, что оно приносит вам неоценимую пользу.

Но помните о важности меры! Употребление темного шоколада в разумных количествах позволит сохранить баланс между удовольствием и заботой о здоровье.

Изображение от Freepik

Автор: Семен Подгорный