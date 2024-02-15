Вы не узнаете свои цветы: приготовьте для них эту подкормку
21:23, 15 фев 2024
Опытные цветоводы, не жалея сил, заботятся о своих зеленых питомцах, ищут способы улучшить их рост и цветение. Один из таких секретов — банановая подкормка, доступная и эффективная.
Приготовление этого «эликсира» не отнимет много времени. Вам понадобится трехлитровая банка, 1,5 литра теплой воды и кожура одного банана. Поместите все ингредиенты в емкость и оставьте на два дня, давая настою насытиться полезными веществами.
Затем полученный концентрат разбавьте еще 1,5 литрами чистой воды — и чудодейственная подкормка готова! Чем же так ценна банановая кожура? Она содержит фосфор, калий и магний — элементы, жизненно важные для здоровья и красоты ваших цветов.
Изображение от Freepik
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Это интересно
Эксперт рекомендует 3 лучшие подкормки: горсть прямо в лунку и помидоры удивят урожаем
Это интересно
Плоды будут огромные: просто удобрите грядки этим средством
Это интересно
Засохшие цветы оживут и зацветут даже зимой: ботаник рассказал о чудодейственной подкормке
Это интересно
Чудесная подкормка для фиалки: добавьте лишь 2 ложки этого продукта