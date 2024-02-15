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Вы не узнаете свои цветы: приготовьте для них эту подкормку

Вы не узнаете свои цветы: приготовьте для них эту подкормку

21:23, 15 фев 2024

Опытные цветоводы, не жалея сил, заботятся о своих зеленых питомцах, ищут способы улучшить их рост и цветение. Один из таких секретов — банановая подкормка, доступная и эффективная.

Приготовление этого «эликсира» не отнимет много времени. Вам понадобится трехлитровая банка, 1,5 литра теплой воды и кожура одного банана. Поместите все ингредиенты в емкость и оставьте на два дня, давая настою насытиться полезными веществами.

Затем полученный концентрат разбавьте еще 1,5 литрами чистой воды — и чудодейственная подкормка готова! Чем же так ценна банановая кожура? Она содержит фосфор, калий и магний — элементы, жизненно важные для здоровья и красоты ваших цветов.

Изображение от Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы цветы
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