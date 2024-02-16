Самая раннеспелая и сочная капуста: урожай попрет уже в июле

09:05, 16 фев 2024

Лето — благодатная пора для дачников, когда созревают плоды их трудов. И чем раньше можно получить первый урожай, тем больше радости он приносит. В этом плане раннеспелые сорта овощей становятся настоящим спасением, позволяя лакомиться свежими витаминами уже в начале летнего сезона.

Среди ранних сортов капусты особо выделяется «Июньская». Не являясь гибридом, она позволяет садоводам самостоятельно выращивать рассаду из своих семян. Посев семян «Июньской» капусты рекомендуется проводить в апреле, а затем, спустя 55 дней, пересаживать окрепшую рассаду в открытый грунт.

Полный цикл созревания этого сорта составляет 95 дней, после чего можно собирать плотные и хрустящие кочаны, вес которых может достигать 2,5 килограммов. «Июньская» капуста прекрасно подходит для приготовления свежих салатов, а также отлично подходит для быстрого маринования горячим способом.

Таким образом, «Июньская» капуста станет настоящим подарком для тех, кто хочет как можно раньше насладиться вкусом свежих овощей со своего огорода.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru