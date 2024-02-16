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Денежное дерево обожает эту подкормку: достаточно полить один раз

Денежное дерево обожает эту подкормку: достаточно полить один раз

09:14, 16 фев 2024

Денежное дерево, известное как толстянка или крассула, очаровывает не только своими глянцевыми листьями, но и сулящим богатство названием. Владельцы этого «денежного магнита» мечтают о его пышном росте, но что делать, если любимец вдруг чахнет?

На помощь придут народные методы, а именно подкормка рыбной мукой. Эта «волшебная» субстанция содержит комплекс питательных элементов: кальций, фосфор, калий, азот и другие микроэлементы, необходимые для активного роста. При этом рыбная мука, в отличие от химических удобрений, абсолютно безопасна.

Как же использовать «рыбное зелье»? Если в магазине не нашлось готовой муки, легко сделать ее самостоятельно. Измельчите рыбные кости в кофемолке или блендере, добавьте полученную «пудру» в литр воды (1 столовая ложка на литр) и оставьте на два часа.

Поливайте денежное дерево этим настоем раз в два месяца, и оно преобразится: листья зазеленеют, ствол окрепнет, а растение засияет здоровьем.

Но помните, что даже «волшебные» средства требуют меры. Не злоупотребляйте подкормкой, чтобы не перенасытить почву и не навредить растению.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: советы цветы
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