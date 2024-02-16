Опытные дачники выращивают зеленый лук только так: перья будут длинными и толстыми

09:26, 16 фев 2024

Многие огородники мечтают выращивать зеленый лук с длинными и толстыми перьями, чтобы иметь свежую зелень круглый год прямо у себя дома. Как показывает опыт, добиться желаемого результата удается не всем. На канале авторы «Моя успешная дача» рассказывают, какие правила необходимо соблюдать для успешного выращивания этого полезного растения.

Они утверждают, что место для процветания лука играет ключевую роль. Чтобы получить насыщенный зеленый цвет перьев, следует выбрать хорошо освещенное место. Идеальным вариантом будет солнечный подоконник или использование фитолампы для дополнительного освещения растений.

Кроме того, авторы канала отмечают, что температурный режим также имеет значение. Лук любит умеренную температуру от 18 до 21 градуса Цельсия. Они советуют избегать перегрева растений, особенно если они находятся на подоконнике над батареей, и постоянно контролировать температуру. При необходимости следует опрыскивать поверхность около растений.

Не менее важным фактором, по мнению авторов, является почва. Для выращивания лука на перо они рекомендуют использовать чернозем или специальный субстрат, который обеспечит растение всеми необходимыми питательными веществами. Авторы подчеркивают, что необходимо регулярно поливать растения, но не заливать почву, и использовать теплую воду для полива.

Авторы также считают, что выбор сорта лука играет роль в успешном выращивании. Они утверждают, что многозачатковые сорта лука обладают несколькими точками роста, что позволяет получить больше зелени. Чтобы проверить это, они советуют разрезать лук пополам — количество перьев будет соответствовать числу зачатков. Таким образом, выбирая многозачатковые сорта, можно получить толстые перья насыщенного зеленого цвета, образующие аккуратные пучки, которые легко срезать.

В заключение авторы отмечают, что выращивание зеленого лука дома — это не только увлекательное занятие, но и возможность наслаждаться свежей зеленью в любое время года.

Изображение от 8photo на Freepik

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru