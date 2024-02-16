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Опытный садовод рассказал, зачем нужно обрезать розы под корень в марте: вы не узнаете свои кусты

Опытный садовод рассказал, зачем нужно обрезать розы под корень в марте: вы не узнаете свои кусты

09:31, 16 фев 2024

С наступлением весны природа пробуждается от зимней спячки, и для садоводов это время ознаменовано рядом важных процессов, направленных на подготовку растений к новому сезону. Опытный садовод поведал, что месяц март является наиболее благоприятным периодом для проведения санитарной обрезки кустарников на приусадебном участке. В этот промежуток времени растения только начинают оживать после холодного зимнего сна, однако процессы их вегетации еще не вступили в активную фазу.

Садовод пояснил, что обрезка растений, особенно роз, может преследовать не только профилактические цели, но также служить инструментом для оживления старых кустов. Удаление засохших, сломанных или пораженных болезнями ветвей является жизненно важным шагом для поддержания здоровья и жизнеспособности растений. Кроме того, старые ветви могут быть подрезаны с целью разрежения кроны, что позволит снизить загущенность куста и простимулирует его обильное цветение.

В некоторых ситуациях, по словам садовода, может потребоваться полная обрезка куста до основания для его омоложения. Если роза перестала радовать обильным цветением или стала давать мелкие и невыразительные цветы, то проведение радикальной обрезки, при которой все ветви будут срезаны до пенька, может стать решением проблемы. В ответ на такое вмешательство роза быстро отреагирует, выпуская новые побеги и обрастая свежей листвой и бутонами.

Таким образом, по словам опытного садовода, процесс обрезки не только способствует сохранению старых растений, но и придает им вторую жизнь на вашем садовом участке, позволяя по-новому открыть для себя знакомые кусты.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
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