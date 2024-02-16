Жителям Уфы назвали средство против гипертонии, которое есть в каждом магазине

09:52, 16 фев 2024

Ученые из Пизанского университета в Италии провели исследование и пришли к выводу, что экстракт, полученный из кожуры и семян граната, может быть эффективным средством в борьбе с повышенным артериальным давлением.

Согласно результатам исследования, проведенного на крысах с искусственно вызванной гипертонией, исследователи установили, что смесь, содержащая гранатовый экстракт, может снижать кровяное давление у людей, страдающих гипертонической болезнью. Об этом сообщает издание "Газета.ру".

Ученые обнаружили, что флавоноиды, содержащиеся в кожуре и семенах граната, играют важную роль в борьбе с высоким артериальным давлением. Согласно их предположению, кишечные бактерии способствуют метаболизму флавоноидов, усиливая их кардиозащитные свойства. Это открытие может помочь миллионам людей, страдающих от гипертонической болезни, получить возможность контролировать свое артериальное давление с помощью доступного и простого средства.

Исследование подтверждает, что экстракт граната может быть эффективным и безопасным средством в борьбе с повышенным артериальным давлением.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru