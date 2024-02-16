Эликсир жизни: удивительные свойства «славянской» травы

11:15, 16 фев 2024

Одуванчик, досаждающий дачникам как сорняк, на самом деле является настоящим сокровищем для здоровья. Это сенсационное заявление делают травники и фитотерапевты, среди которых врач высшей категории и кандидат медицинских наук Ольга Данилюк.

Специалист утверждает, что одуванчик обладает целым спектром целебных свойств. Он эффективно очищает кровь, снижая ее вязкость, и регулирует обмен веществ, а также уровень холестерина. Это растение незаменимо при сахарном диабете разных типов и обладает мощным противоаллергическим действием.

Одуванчик также оказывает благотворное влияние на печень, помогая ей выводить токсины и яды. Он выводит шлаки из организма, нейтрализует последствия отравлений и интоксикаций, включая укусы змей. Не менее ценно его свойство улучшать сон и бороться с бессонницей.

Помимо этого, одуванчик благотворно влияет на хрящевую ткань суставов, нормализует работу пищеварительной системы, обладает желчегонным эффектом. Его применяют при лечении воспалительных заболеваний почек, он уменьшает отеки, борется с запорами и обладает антиглистным эффектом.

Доктор Данилюк задает риторический вопрос: «Зачем употреблять статины, слабительные, хондроитины и множество других лекарств, если есть одуванчик?». Она подчеркивает, что его использование может быть полезно даже для абсолютно здоровых людей.

Особую ценность представляют корни одуванчика, которые можно купить в аптеках. Применять их рекомендуется в соответствии с инструкцией. Однако важно помнить, что перед использованием любых лекарственных трав необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.

Изображение от bedneyimages на Freepik

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru