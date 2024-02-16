Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Избавьтесь от садовых муравьев: эффективное средство

Избавьтесь от садовых муравьев: эффективное средство

11:39, 16 фев 2024

Многие садоводы сталкиваются с проблемой нашествия садовых муравьев, которые очень быстро размножаются и могут нанести серьезный ущерб растениям. Однако опытные садоводы знают эффективный и доступный народный рецепт, который помогает победить эту напасть.

Для приготовления средства от садовых муравьев необходимо всего два ингредиента, которые, вероятно, можно найти дома: два вареных яичных желтка и одна чайная ложка борной кислоты.

Процесс приготовления не занимает много времени. Нужно размять яичные желтки в удобной емкости и добавить туда борную кислоту. Тщательно перемешать компоненты до получения однородной консистенции.

Далее следует распределить полученный состав по пластиковым или металлическим крышкам от банок и разместить их во всех местах, где обитают садовые муравьи.

Муравьи распространят это «лакомство» по всей колонии, и через некоторое время можно будет увидеть, как вредители исчезнут навсегда. Главное – следить, чтобы домашние питомцы случайно не попробовали это средство.

Таким образом, используя простой рецепт из двух доступных ингредиентов, можно эффективно избавиться от садовых муравьев и защитить растения от их вредного воздействия. Опытные садоводы рекомендуют этот метод как надежный и безопасный способ борьбы с муравьями, не прибегая к использованию вредных химических средств.

Эликсир жизни: удивительные свойства «славянской» травы Эликсир жизни: удивительные свойства «славянской» травы
Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: советы
Читайте также

Муравьи в огороде: как от них избавиться
Это интересно
Муравьи в огороде: как от них избавиться
Готовим за 3 минуты: простой и вкусный паштет из крабовых палочек
Это интересно
Готовим за 3 минуты: простой и вкусный паштет из крабовых палочек
Избавиться от тараканов навсегда: проверенный способ
Это интересно
Избавиться от тараканов навсегда: проверенный способ
Опытный кулинар рассказал рецепт идеального теста для пирожков: 10 минут и все готово
Это интересно
Опытный кулинар рассказал рецепт идеального теста для пирожков: 10 минут и все готово


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok