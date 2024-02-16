Огромные и сочные плоды: этот сорт перца любят все садоводы
12:23, 16 фев 2024
Новинка среди гибридных сортов сладких перцев, получившая название «Мотылек», быстро завоевывает сердца любителей садоводства благодаря своей выдающейся урожайности и непревзойденному вкусу.
По словам опытных садоводов, кусты этого болгарского гибрида радуют владельцев не только компактными размерами, достигая от 50 до 85 см в открытом грунте и до 150 см в условиях теплицы, но и поражают величиной плодов, которые могут весить до 400 граммов.
Кроме того, садоводы отмечают, что плоды сорта «Мотылек» имеют толстую стенку, гладкую поверхность и сочную мякоть, что делает их идеальным выбором как для употребления в свежем виде, так и для замораживания или консервирования.
Подчеркивается, что техническая спелость данного сорта наступает при темно-зеленом цвете, а биологическая – при ярко-красном оттенке, что придает грядкам яркость и живописность.
Изображение от azerbaijan_stockers на Freepik
Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
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