Сытно и быстро: завтрак из картошки за 10 минут

12:42, 16 фев 2024

Многие считают, что приготовление вкусного и сытного завтрака требует немалого времени и усилий. Предлагаем отличный рецепт, который станет настоящим открытием для ценителей изысканных блюд. Он позволит создать аппетитное и питательное блюдо всего за несколько минут.

Для приготовления этого завтрака вам понадобится совсем немного ингредиентов, которые, вероятно, уже есть у вас под рукой:

- 1 очищенный крупный картофель;

- 1 ст. л. муки;

- 50 гр. твердого сыра;

- 3 пластинки плавленого сыра в индивидуальной упаковке;

- 1 куриное яйцо;

- оливковое масло для жарки;

- соль и перец по вкусу.

Процесс приготовления прост и не займет у вас много времени. Сначала картофель нужно натереть на терке для корейской морковки. После этого необходимо залить его холодной водой, тщательно промыть и откинуть на дуршлаг, оставив там до полного удаления излишней жидкости.

Когда картофель полностью обсохнет, следует переложить его в глубокую емкость, добавить муку, посолить, поперчить и аккуратно перемешать.

Далее на разогретую сковородку с небольшим количеством оливкового масла нужно выложить картофельную массу и равномерно распределить ее по всей поверхности, чтобы получился блин. Обжаривать его следует с одной стороны.

Затем необходимо перевернуть блин и на одну его половину выложить тертый твердый сыр, разбить яйцо и накрыть пластинками плавленого сыра.

Для завершения процесса следует накрыть ингредиенты второй половиной блина и обжаривать с двух сторон до полной готовности.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru