Сытно и быстро: завтрак из картошки за 10 минут
12:42, 16 фев 2024
Многие считают, что приготовление вкусного и сытного завтрака требует немалого времени и усилий. Предлагаем отличный рецепт, который станет настоящим открытием для ценителей изысканных блюд. Он позволит создать аппетитное и питательное блюдо всего за несколько минут.
Для приготовления этого завтрака вам понадобится совсем немного ингредиентов, которые, вероятно, уже есть у вас под рукой:
- 1 очищенный крупный картофель;
- 1 ст. л. муки;
- 50 гр. твердого сыра;
- 3 пластинки плавленого сыра в индивидуальной упаковке;
- 1 куриное яйцо;
- оливковое масло для жарки;
- соль и перец по вкусу.
Процесс приготовления прост и не займет у вас много времени. Сначала картофель нужно натереть на терке для корейской морковки. После этого необходимо залить его холодной водой, тщательно промыть и откинуть на дуршлаг, оставив там до полного удаления излишней жидкости.
Когда картофель полностью обсохнет, следует переложить его в глубокую емкость, добавить муку, посолить, поперчить и аккуратно перемешать.
Далее на разогретую сковородку с небольшим количеством оливкового масла нужно выложить картофельную массу и равномерно распределить ее по всей поверхности, чтобы получился блин. Обжаривать его следует с одной стороны.
Затем необходимо перевернуть блин и на одну его половину выложить тертый твердый сыр, разбить яйцо и накрыть пластинками плавленого сыра.
Для завершения процесса следует накрыть ингредиенты второй половиной блина и обжаривать с двух сторон до полной готовности.