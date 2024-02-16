Чтобы рассада не вытягивалась: хитрый трюк опытных садоводов

13:10, 16 фев 2024

Опытные садоводы знают, что вытянутая рассада может стать настоящей проблемой и угрожать слабым и хрупким растениям. Именно поэтому они используют особые методы и хитрости, чтобы предотвратить это неприятное явление и обеспечить здоровый рост. Канал «Дом цветов» делится советами, которые помогут избежать вытягивания ростков.

Многие факторы могут способствовать вытягиванию рассады, среди них недостаток света, слишком ранний посев, переизбыток влаги или подкормок, а также неправильный температурный режим. Однако, не стоит отчаиваться, ведь ситуацию можно исправить, следуя нескольким простым рекомендациям.

Для начала, необходимо обеспечить рассаде достаточное освещение и тепло, не ниже 23 градусов Цельсия. Кроме того, следует умеренно поливать и подкармливать растения, чтобы избежать загнивания корешков. Если рассада все же вытянулась, опытные садоводы советуют пересадить ее в стаканчики, заглубив до семядольных листочков, или удалить сами семядольные листочки для стимуляции корневой системы.

Изображение от Freepik

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru